Тюменскую филармонию возглавила директор детской школы искусств "Этюд"

Директором Тюменской филармонии назначена Светлана Шкурина, ранее она работала директором детской школы искусств "Этюд". Под её руководством ДШИ вошла в восьмерку лучших детских школ искусств России, сообщает информационный центр областного правительства.

Светлана Шкурина выпускница Тюменского колледжа искусств, Российской академии музыки имени Гнесиных. В новой должности они планирует сосредоточиться на развитии и совершенствовании программ концертов и фестивалей, расширении культурных связей и укреплении партнерских отношений с другими учреждениями культуры, активное взаимодействие с местным сообществом и муниципалитетами.

Директор филармонии также считает, что необходимо расширить гастрольную деятельность, повысить уровень узнаваемости филармонических коллективов, реализовать новые проекты по взаимодействию с учреждениями образования.