День Рахманинова проведут в Тюмени

1 апреля, в день 150-летия русского пианиста, дирижера, композитора, в Тюмени и районах области пройдут концерты, выставки, музыкально-литературные гостиные, тематические беседы, трансляции ВКЗ.

В заключительном концерте фестиваля Рахманинова в Тюменской филармонии. с Тюменским филармоническим оркестром (главный дирижер – Юрий Медяник) выступит молодой талантливый пианист Александр Ключко, победитель конкурса Рахманинова 2023 года. В программе – Концерт для фортепиано с оркестром №1 и "Симфонические танцы", последнее произведение Рахманинова, написанное за три года до ухода из жизни. Концерт предварит лекция-беседа "С.В.Рахманинов: жизнь и творчество" с искусствоведом Надеждой Коваленко.

1 апреля музыка Рахманинова будет звучать в библиотеках, домах культуры, музеях. Так, музей истории управления Сибирью ("Дворец Наместника") в Тобольске приглашает на музыкальное собрание "Я русский композитор…", посвящённое выдающемуся творцу. Вокально-хоровые произведения исполнят студенты и преподаватели отделения искусств и культуры им. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума. Вход свободный.

Уроки и просветительские лекции пройдут в детских школах искусств. Школьники узнают интересные факты о жизни и творчестве гения, послушают и исполнят его произведения. А в Киевской ДШИ Ялуторовского района откроют выставку художественных работ учащихся и преподавателей "Мир музыкальных образов

Сергея Рахманинова".

Мероприятия, посвященные 150-летию Сергея Рахманинова, проходят в Тюменской области в течение всего года. В культурном календаре – более ста событий.