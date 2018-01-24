Тюмень за день: 23 января

Фото Владимира Бутова

В Тюмени у маршрутов № 52 и 60 изменятся схемы движения

С 25 января изменятся временные схемы движения маршрутов № 52 "Сквер им. Немцова — а/п Плеханово" и № 60 "ул. Городская — Тюменский индустриальный университет".

Среди тюменских школьников определят лучших по праву

Школьников Тюменской области приглашают поучаствовать в олимпиаде "Лучшие по праву". Победители и призеры получат дополнительные 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ. Первый отборочный этап уже стартовал и продлится до 15 февраля.

39 семей тюменских железнодорожников в 2017 году обзавелись новыми квартирами

В 2017 году 39 работников Тюменского региона Свердловской магистрали получили корпоративную поддержку при выплате ипотечных кредитов на общую сумму 49 млн рублей. Благодаря получению льготной ипотечной субсидии 20 семей тюменских железнодорожников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, стали обладателями собственных квартир. Среди новоселов 9 молодых специалистов.

На тюменской станции переливания крови пройдет день донора

Акция "День донора" пройдет 25 января на Тюменской областной станции переливания крови (Энергетиков, 35) с 8 до 13 часов.

В Тюмени горожане под присмотром почти 3,5 тысяч камер видеонаблюдения

В 2017 году в Тюменской области количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 9,7% (с 8597 до 7765). Также наблюдается снижение уличной преступности на 9,5% (с 6046 до 5472). Такие данные приводят в прокуратуре Тюменской области.