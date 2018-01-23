На тюменской станции переливания крови пройдет день донора

Акция "День донора" пройдет 25 января на Тюменской областной станции переливания крови (ул. Энергетиков, 35) с 8 до 13 часов.

Организаторы дня донора – ТРОО "Ассоциация выпускников Тюменского ГМУ". Подобные акции тюменские врачи устраивают обычно осенью и в начале года. В эти дни учреждения здравоохранения, оказывающие экстренную помощь пациентам, особенно нуждаются в донорской крови.

"Необходимость в донорской крови есть всегда, особенно в акушерстве, травматологии и онкогематологии. Зачастую дефицит ощущается в начале года, во время затяжных новогодних каникул, сопровождаемых традиционно различными ЧП и травмами", — говорит директор Ассоциации выпускников Тюменского ГМУ, доктор медицинских наук Станислав Муравьев.