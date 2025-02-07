Доноры Тюменской области за год сдали 31 тысячу литров крови

За 2024 году 21 тысяч доноров сдали более 31 тысяч литров крови. Стали донорами впервые 3 500 человек. Жители Тюменской области выполнили более 53 тысяч донаций крови и ее компонентов. Все доноры сдали кровь безвозмездно, сообщает региональный депздрав.

529 доноров крови и ее компонентов за год награждены нагрудным знаком "Почетный донор России".

"Огромное спасибо всем донорам крови и её компонентов за то, что продолжаете творить доброе дело. Вы помогаете людям в нелёгких жизненных ситуациях, даруя надежду на выздоровление и счастливую жизнь. Ваш поступок вызывает глубокое чувство уважения", - отметил главный врач Тюменской областной станции переливания крови Александр Гаврилей.

Если вы решили стать донором крови, Тюменская областная станция переливания крови ждет вас по адресу г. Тюмень ул. Энергетиков, дом 35. Прием доноров ведется в будние дни с 08.00 до 14.00.