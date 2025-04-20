Знаменитый тюменский терапевт сдает кровь более 40 лет

С 14 по 20 апреля в России проходит неделя донорства крови и костного мозга. Одним из Почетных доноров страны является врач-терапевт Областного лечебно-реабилитационного центра Станислав Муравьев, он сдает кровь уже более 40 лет. Станцию переливания крови посещает два раза в год, старается приобщать к сдаче крови коллег, друзей и учеников. Убежден, что необходимость в донорской крови есть всегда, особенно в акушерстве, травматологии и онкогематологии.

Станислав Анатольевич - доктор медицинских наук, заслуженный врач России, работал главным врачом третьей городской больницы, возглавлял медсанчасть "Нефтяник", награжден медалью федерального медико-биологического агентства "За содействие донорскому движению". Он пропагандирует здоровый образ жизни и участвует в марафонах - на его счету более шести десятков забегов.

Свою первую кровосдачу отлично помнит, случилось это еще в 1980 году. С тех пор регулярно сдает кровь, тем самым спасая жизни своих земляков.

"Донорство – это безопасная и социально значимая процедура. Хотя прямой медицинской пользы (вроде "обновления крови") нет, регулярные доноры в среднем здоровее, так как проходят постоянные обследования. Главный плюс донорства – спасение жизней. Если у вас нет противопоказаний, сдача крови – это простой способ сделать мир лучше", -прокомментировал Станислав Анатольевич.



Кровь и ее компоненты необходимы при сложных операциях, тяжелых родах, лечении онкологических заболеваний, а также для помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, таких как аварии и теракты. Особенно важна донорская кровь для людей с гемофилией, которых в России насчитывается более 8 тысяч.

Стать донором может практически любой здоровый гражданин России старше 18 лет и весом не менее 50 кг. Однако существуют определенные противопоказания, как абсолютные, так и временные. К абсолютным противопоказаниям относятся серьезные заболевания, такие как ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты и другие. Временные противопоказания могут быть связаны с недавними медицинскими процедурами, такими как татуировки или операции, - сообщает Мегатюмень.