В Тюмени горожане под присмотром почти 3,5 тысяч камер видеонаблюдения

В 2017 году в Тюменской области количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 9,7% (с 8597 до 7765). Также наблюдается снижение уличной преступности на 9,5% (с 6046 до 5472). Такие данные приводят в прокуратуре Тюменской области.

Там отмечают, что профилактике преступлений в общественных местах способствует используемая в последние годы система "Безопасный город", финансируемая в рамках региональной программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью.

Сейчас правоохранительный сегмент АПК "Безопасный город" включает в себя 3562 камеры видеонаблюдения, из них — 3404 на территории Тюмени. 1586 видеокамер расположены на территории площадей, парков, скверов, в жилом секторе, надземных и подземных пешеходных переходах, объектах транспортной инфраструктуры. Они связаны с центром управления нарядами УМВД России по городу Тюмени.

В других муниципальных образованиях на 85 объектах установлено 158 видеокамер с выводом изображения в центр обработки данных правительства Тюменской области.

С использованием технических средств АПК "Безопасный город" в 2017 году было раскрыто 554 преступления, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.