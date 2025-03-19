Моор поручил усилить наблюдение за дорогами в Тюменской области

С начала 2025 года в Тюменской области существенно увеличилось число дорожно-транспортных происшествий со летальным исходом. Чаще всего такие аварии случаются из-за выезда машин на встречную полосу и превышения скорости. В связи с этим власти намерены поставит на трассы больше камер видеонаблюдения. Это этом по итогам заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения заявил губернатор Александр Моор.

"Наметили комплекс мер для сбережения жизней водителей, пассажиров и пешеходов. В частности, значительно увеличим количество комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Продолжим приводить наши дороги в нормативное состояние и ликвидировать аварийно опасные участки. Но главное – ответственное отношение к правилам движения. Основной причиной дорожных аварий остаётся человеческий фактор", - подчеркнул Моор в своем тлеграм-канале.

В качестве примера губернатор привел недавнюю трагедию в Чикче Тюменского района. "Родители разрешили детям выехать на дороги общего пользования на автомобиле и питбайке. В итоге авария, в которой погиб 17-летний пассажир питбайка. Оба несовершеннолетних водителя попали в больницу", - констатировал Моор.