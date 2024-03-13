За выборами в Тюменской области будут следить около 3 тысяч общественных наблюдателей

Общественная палата Тюменской области перед выборами обучали около трех тысяч наблюдателей для работы на избирательных участках в дни голосования, сообщил журналистам руководитель регионального центра общественного наблюдения за выборами Артур Юрьев.

Большинство общественных наблюдателей уже имеют опыт, прошли не одну избирательную кампанию именно в этом статусе, однако в отличие от прежних лет, где работали в основном активисты пенсионного и предпенсионного возраста, сейчас основу составляют люди среднего возраста, "которым действительно не безразлично, в какой стране они будут жить".

На участках в задачи наблюдателей входит осмотр перед голосованием помещения и оборудования на предмет соблюдения всех необходимых требований и последующее наблюдение в течение дня. Желающие могут следить за ходом голосования в центре общественного наблюдения, где на специально смонтированной видеостене будет идти трансляция с 460 избирательных участков, будут работать операторы горячей линии и одновременно смогут находиться до пятидесяти наблюдателей. Для посещения центра нужно за день до визита подать заявку на электронную почту Общественной палаты с указанием конкретного участка, за каким будет вестись наблюдение.

Голосование на выборах президента в регионе будет проходить на 1070 избирательных участках, 43 процента из них оборудованы 920 цифровыми камерами видеонаблюдения, изображение с будет транслироваться в региональный центр общественного наблюдения. По словам Юрьева, на оборудованных таким образом участках голосуют около 70% всех избирателей региона.