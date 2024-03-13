Ростелеком заявил о 100-процентной готовности к выборам системы видеонаблюдения в Тюменской области

С 15 по 17 марта за ходом голосования в регионе будут наблюдать с помощью 920 цифровых камер. Они установлены в помещениях 460 участковых избирательных комиссий во всех муниципалитетах области. Видео с камер будет транслироваться в региональный центр общественного наблюдения и на специальный служебный портал, сообщили в пресс-службе Ростелекома.

В помещениях участковых избирательных комиссий Тюменской области "Ростелеком" установил по две компактные IP-камеры, а также телекоммуникационные шкафы с коммутаторами для доступа в сеть и системами бесперебойного питания. В поле зрения камер с широким углом обзора попадают рабочие места членов УИК со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушать право избирателей на тайну принятия решения.

Видеотрансляция изображения с УИК будет организована в центре общественного наблюдения и пройдет в онлайн-режиме с 7:00 15 марта и до окончания работы всех участков. Завершится процесс только после сдачи участковой комиссией протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию.

В дни голосования связисты будут работать в особом режиме: уже определен график дежурств и состав аварийно-восстановительных бригад для немедленного выезда на случай нештатных ситуаций.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком":