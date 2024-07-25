Система видеонаблюдения в Тюмени расширена на 35 парков и скверов

"Ростелеком" расширил систему умного уличного видеонаблюдения в Тюмени. Специалисты компании установили еще 305 камер в 35 скверах и на озелененных территориях областного центра. Цифровые контролеры помогут следить за безопасностью горожан и целостностью объектов.

Работы проведены согласно контракту с департаментом информатизации Тюменской области. Видеопоток с устройств в режиме реального времени поступает в единый центр обработки данных системы видеонаблюдения Тюменской области. Там данные с помощью технологий искусственного интеллекта обрабатываются и анализируются, в том числе на предмет обнаружения различных правонарушений, а также вещей, оставленных без присмотра.

"В Тюмени установлено более 3 500 камер видеонаблюдения. Цифровые помощники делают жизнь горожан комфортнее и безопаснее, а органам управления помогают еще эффективнее управлять городским пространством. Данные системы видеонаблюдения в режиме реального времени поступают сотрудникам оперативных служб и правоохранительных органов. Эти меры уже помогают предотвращать преступность и быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации", — комментирует директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Для подключения камер видеонаблюдения "Ростелеком" развернул волоконно-оптическую инфраструктуру с высокоскоростной передачей данных. Скорость фиксации составляет не менее 25 кадров в секунду, это позволяет уловить даже незначительные детали происходящего.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях "Ростелекома".