Автобус и легковой автомобиль столкнулись в центре Тюмени

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием маршрутного автобуса в центре. Тюмени.

На ул.Республики, 17 столкнулись автобус 54-го маршрута и "Киа". Предварительно, водитель "Киа" поворачивал со второго ряда направо, произошло столкновение с автобусом, ехавшим по полосе для общественного транспорта. От удара автобус отбросило в мачту освещения, она упала.

Пострадавших нет. Пассажиры автобуса разошлись после инцидента.

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по ул.Республики частично ограничено.