Автобус и легковой автомобиль столкнулись в центре Тюмени

12:07 04 апреля 2025
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Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием маршрутного автобуса в центре. Тюмени.

 На ул.Республики, 17 столкнулись автобус 54-го маршрута и "Киа". Предварительно, водитель "Киа" поворачивал со второго ряда направо, произошло столкновение с автобусом, ехавшим по полосе для общественного транспорта. От удара автобус отбросило в мачту освещения, она упала.

 Пострадавших нет. Пассажиры автобуса разошлись после инцидента.

 Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по ул.Республики частично ограничено.

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