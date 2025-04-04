Автобус и легковой автомобиль столкнулись в центре Тюмени

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием маршрутного автобуса в центре. Тюмени.
На ул.Республики, 17 столкнулись автобус 54-го маршрута и "Киа". Предварительно, водитель "Киа" поворачивал со второго ряда направо, произошло столкновение с автобусом, ехавшим по полосе для общественного транспорта. От удара автобус отбросило в мачту освещения, она упала.
Пострадавших нет. Пассажиры автобуса разошлись после инцидента.
Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по ул.Республики частично ограничено.
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