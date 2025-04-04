Сотрудники полиции рассказали тюменским кадетам о вреде наркотиков

10:00 04 апреля 2025
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В Тюмени проходит Общероссийская антинаркотическая акция "Призывник", которая направлена на молодых людей, достигших возраста первоначальной постановки на воинский учет, а также учащихся военных образовательных учреждений. В рамках мероприятия оперуполномоченный отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по городу Тюмени Кристина Ядрошникова посетила Тюменское Президентское кадетское училище.

Целью встречи являлась профилактика незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ среди молодежи призывного возраста. Кристина Сергеевна прочитала ребятам лекцию, обсудила негативные последствия употребления наркотических средств и ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков. Кроме того майор полиции обсудила с курсантами различные вопросы духовно-нравственного, и военно-патриотического воспитания, а также пропаганды здорового образа жизни. Всего в мероприятии приняли участие 150 кадет.

Теги: #ТО , кадеты , наркотики , профилактика , ТПКУ , УМВД
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