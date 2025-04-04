Дети на празднике “Выбор сердца” обрели себе наставников

29 апреля в Доме проекта “Наставник” прошел очень теплый и долгожданный праздник “Выбор сердца”, на котором четыре юноши и девушка из детдома выбрали себе наставниц - теплых, глубоких, душевных, желающих делиться своей любовью, жизненным опытом и горячим сердцем значимых взрослых, сообщила руководитель проекта "Наставник" Динара Толстоухова.

"В начале праздника команда проекта провела игры на командообразование для детей и взрослых, это действительно дало расслабление и сближение. Ребята активно участвовали, взрослые с улыбками на лицах и задором поддерживали. В лектории Дома царило волнение, предвкушение, радость и праздничная атмосфера. В формате быстрых свиданий наставники и подростки обменялись информацией, интересными фактами и поделились тем, что было важно сказать каждому", - рассказала Динара.

После дети быстро и уверенно выбрали себе наставника, а согласно правилам проекта именно ребенок выбирает себе наставника - организаторы проекта уверены, что сделали они это искренне и сердцем.

"Сейчас пары начнут встречаться, общаться, налаживать контакт. Желаем им крепкой дружбы и желания поддерживать друг друга", - рассказала Динара Толстоухова.