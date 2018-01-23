39 семей тюменских железнодорожников в 2017 году обзавелись новыми квартирами

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В 2017 году 39 работников Тюменского региона Свердловской магистрали получили корпоративную поддержку при выплате ипотечных кредитов на общую сумму 49 млн рублей. Благодаря получению льготной ипотечной субсидии 20 семей тюменских железнодорожников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, стали обладателями собственных квартир. Среди новоселов 9 молодых специалистов.

Напомним, в соответствии с Концепцией жилищной политики ОАО "РЖД" на сети дорог реализуется программа по корпоративному жилищному субсидированию сотрудников. Благодаря ей работники и молодые специалисты могут оформить ипотечный кредит без первоначального взноса, с процентной ставкой от 2% до 4,5% годовых (остальную часть процентов погашает компания).

Кроме того, семьям, оформившим кредит на приобретение жилья, при рождении ребенка в период погашения задолженности, компания выделяет субсидию в 200 тыс. рублей. В прошлом году в Тюменском регионе СвЖД ее получили 17 семей. Многодетные семьи и одинокие родители могут получить безвозмездную субсидию.

Инвестиционная программа компании таккже предусматривает предоставление технологического жилья работникам, обеспечивающим бесперебойную работу железнодорожного транспорта, которым необходимо проживать вблизи от места работы. Так, в 2017 году на станции Тобольск был сдан 59-квартирный жилой дом. Новоселами стали представители всех ведущих железнодорожных профессий, сообщили в пресс-службе компании.