В Тюмени у маршрутов № 52 и 60 изменятся схемы движения

С 25 января изменятся временные схемы движения маршрутов № 52 "Сквер им. Немцова — а/п Плеханово" и № 60 "ул. Городская — Тюменский индустриальный университет".

На время работ по переустройству инженерных коммуникаций на улице Восстания будут оборудованы временные остановочные пункты на улице Парковой. Остановки на улице Новосёлов, а также остановочные пункты "Лицей № 34" в прямом и обратном направлениях из схем движения маршрутов № 52 и № 60 исключаются. В схеме движения маршрута № 52 появится остановка "М-н "Маяк" в прямом и обратном направлениях.

На маршруте № 60 посадка и высадка пассажиров на остановочных пунктах "ул. Новая", "М-н "Маяк" будет производиться только при движении в сторону Московского тракта, сообщает Тюменьгортранс. С остановок "ул. Новая", "М-н Маяк" (в сторону а/д Обход города Тюмени) можно будет уехать в центр города.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.