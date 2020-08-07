Депутаты гордумы следят за исполнением наказов тюменцев

При благоустройстве двора у домов 122-126 по улице Мельникайте будет решено сразу несколько проблем, волновавших горожан. Об этом рассказал депутат Тюменской городской думы Дмитрий Антипов.

"Учтены пожелания жителей, которые неоднократно обращались ко мне с просьбой помочь устранить подтопление тротуара из-за частых порывов на старых водопроводных сетях. Вижу, что работы по благоустройству синхронизированы, двор меняется на глазах", – отметил Антипов.

Побывав на объекте с представителями управы Калининского округа, депутат убедился, что все работы синхронизированы. К благоустройству территории не приступают, пока не заменены инженерные сети. В настоящее время "Тюмень Водоканал" завершает ремонт системы водоснабжения и водоотведения.

Новый остановочный павильон оценил депутат городской думы Александр Григорьев. Это один из наказов жителей Тюмени, согласно которому на улице Моторостроителей должен был появиться остановочный комплекс а на маршруте движения автобусов в сторону Войновки.

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Григорьев выразил надежду, что горожане будут поддерживать чистоту и сохранят павильон в хорошем состоянии и что "художники" не испортят ее внешний вид уже в ближайшие дни. "Будем вместе беречь общее имущество нашего родного города", – призывает депутат жителей микрорайона.