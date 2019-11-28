Маршрут №2 начнет ходить до поселка ДОК со следующего года

В Тюмени схема движения маршрута №2 "Строительный институт ТИУ — ул. Таллинская" изменится с 1 января 2020 года.

Маршрут продлят до остановочного пункта "п. ДОК", автобус будет следовать через остановки "ул. Курчатова", "ул. Тюменская", "ул. Коммунистическая", "Автобаза №2", "Музей истории города". Ранее Тюменьгортранс сообщал об изменениях в маршруте уже в следующем месяце, однако сроки перенесли.

Расписание и маршрут движения автобуса можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.