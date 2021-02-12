В ГИБДД рассказали о подробностях аварии на улице Республики, где авто вынесло на остановку

Вчера, 11 февраля, в Тюмени автомобиль "Шевроле Лачетти" въехал в группу людей, стоящих на остановочном комплексе на улице Республики, 291.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, по предварительным данным, 23-летний водитель иномарки не смог выбрать безопасную скорость. Уходя от столкновения с автомобилями, остановившимися на запрещающий сигнал светофора, выехал на встречную полосу, не справился с управлением. Машину вынесло на тротуар остановочного комплекса.

В ДТП пострадали 4 человека. По предварительным данным, 46-летняя женщина, жительница поселка Богандинский получила ушиб. Трое тюменцев, мужчины 47 и 21 года, а также 44-летняя женщина госпитализированы с переломами и другими повреждениями.

Обстоятельства ДТП выясняются. Сотрудниками ГИБДД составлен акт о сопутствующих неудовлетворительных дорожных условиях: не работали два светильника на опорах освещения, в кармане остановочного комплекса был уплотненный снег, на участке проезжей части выявлена колейность глубиной 2,5 сантиметра.

Водитель был трезв, стаж за рулем 5 лет. В 2020-м году он 4 раза привлекался к административной ответственности за превышение скорости.