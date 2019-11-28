У автобуса № 80 добавятся остановки

09:20 28 ноября 2019
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В Тюмени в схему движения маршрута №80 "мкр. Лесной — ул. Лесная (д. Падерина)" включаются остановочные  пункты "ДК Строитель" в прямом и обратном направлении и "Велес (п. Московский)". По сообщению Тюменьгортранса, обновленная схема начнет действовать с 7 декабря.

Расписание автобуса можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: автобусы , остановки
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