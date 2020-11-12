При содействии депутата гордумы на Мысу появились остановочные комплексы

Новые остановочные комплексы оборудовали в микрорайоне Мыс при содействии депутата Тюменской городской думы. С этой просьбой к Андрею Потапову обратилась инициативная группа местных жителей.

Тюменцы попросили народного избранника посодействовать в установке автобусных павильонов на ул. Тимофея Чаркова в обоих направлениях – зимой и в непогоду ожидание автобуса без крытых остановочных комплексов доставляло людям неудобства.

Депутат городской думы направил обращение в городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. При слаженной работе городских властей крытые павильоны на остановке "Ул. 50 лет Победы" были установлены за 15 дней. Жители уже оценили их преимущество, теперь ожидание транспорта стало более комфортным.