Среди тюменских школьников определят лучших по праву

Школьников Тюменской области приглашают поучаствовать в олимпиаде "Лучшие по праву". Победители и призеры получат дополнительные 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ. Первый отборочный этап уже стартовал и продлится до 15 февраля.

Олимпиада проводится для учащихся 9–11 классов школ Тюменской области. Для участия в ней необходимо до 30 января пройти регистрацию на сайте ТюмГУ (раздел "Олимпиады") и ответить на тестовые вопросы в онлайн-режиме до 15 февраля. Лучшие будут приглашены на финал в марте.

Призовое место в олимпиаде дает возможность заработать дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, а значит, шансы поступить на бюджет в ТюмГУ возрастают. "У меня хорошо получилось сдать выпускные экзамены, но дополнительные баллы обеспечили мне стабильное первое место в рейтинге поступающих", – поделился призер олимпиады "Лучшие по праву" 2017 года Алексей Ларионов, ныне первокурсник ТюмГУ направления "Юриспруденция".

Олимпиада "Лучшие по праву" проходит в рамках межрегиональной многопрофильной олимпиады "Менделеев". Организаторы олимпиады – ООО "полное ПРАВО" (Региональный центр Сети КонсультантПлюс по Тюменской области) и ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет" при поддержке Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области.

Получить подробную информацию о сроках и правилах проведения олимпиады можно по телефону 46-69-05 или на сайте polnoepravo.ru.