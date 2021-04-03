В Тюмени назвали победителей инженерной олимпиады НТИ по интеллектуальным энергосистемам

Победителями всероссийской инженерной олимпиады КД НТИ в профиле "Интеллектуальные энергетические системы" стали Элеонора Бухалева из Москвы, Дмитрий Журавлев из Уфы и Кирилл Ковалев из Новосибирска. Они набрали максимальные баллы по итогам индивидуальных испытаний по математике и информатике, а также командных соревнований в работе на стенде. Награждение состоялось 2 апреля в Тюмени.

с 30 марта по 2 апреля на базе ТюмГУ соревновался 41 школьник из 16 регионов страны в направлении "Интеллектуальные энергетические системы" Олимпиады КД НТИ. Участники решали сложные задания в области "умной" энергетики, обеспечивали бесперебойную работу сетей на аппаратно-программном комплексе. Победа или призовое место дает участникам 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету, а также льготы при поступлении в ведущие инженерные вузы страны.

"Успех – в интересе. Если человеку интересна эта область, то у него рано или поздно обязательно получится. Возможно, не с первого раза и даже не со второго, третьего, четвертого, но обязательно получится. Главное – не терять в себе этот интерес и продолжать работать", – рассказал Дмитрий Журавлёв во время награждения.

Призерами олимпиады стали Тимофей Король, Давид Крыленков, Егор Павлов из Санкт-Петербурга, Данил Ким и Николай Репин из Новосибирска, Владимир Окладников из Хабаровска и Иван Кобец из Владивостока. Статус команды-победителя присвоен школьникам из Новосибирска. Тюменские участники показали достойный результат, но не вошли в число призеров.

руководитель центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение" Татьяна Вешкурцева:

Любая олимпиада — это труд. Труд интеллектуальный, труд физический, труд над собой. Каждый из вас ежедневно работал над собой, принимал командные и личные решения. Теперь у вас есть тот багаж знаний и внутренних убеждений, которые вы заберете с собой. Нам бы хотелось, чтобы вы вернулись в свои школы и города не просто амбассадорами Олимпиады НТИ и трека "Интеллектуальные энергетические системы", но и амбассадорами мысли о том, что надо все время себя развивать.

Руководитель профиля "Интеллектуальные энергетические системы" Олимпиады КД НТИ Михаил Просекин сказал, что переводить приобретённый на конкурсе опыт в действие – это куда большее усилие, чем получить его в специально созданных ситуациях.

"Жизнь состоит из набора моментов. Разные секунды нашей жизни весят абсолютно по-разному. Опыт – это ещё и способ сделать в своей жизни больше секунд, минут, часов, дней, когда вы меняетесь. В современном мире вы не можете развивать что-то, не меняясь сами. Когда вы решали эти 4 дня задачу, которую мы для вас приготовили, её могли решить только те, кто чуть-чуть менялся сам", – обратился к участникам олимпиады Просекин.