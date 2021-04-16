Тюмень принимает финал Всероссийской олимпиады школьников по математике

Фото: пресс-служба ТИУ

С 16 по 23 апреля в Тюмени пройдут финальные соревнования Всероссийской олимпиады школьников по математике. В этом году в интеллектуальных состязаниях участвуют более 500 обучающихся 9–11 классов из 75 регионов России.

Участникам предстоит выполнить задания, которые будут оценивать профессора, доценты и техники лабораторий Московского физико-технического института; педагоги Физико-математической школы Тюменской области, Президентского физико-математического лицея №239 и Санкт-Петербургского губернаторского физико-математического лицея №30; представители Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и другие эксперты.

Всероссийская олимпиада школьников — это главная и наиболее престижная олимпиада страны. Она включает в себя четыре этапа, проводится сразу по всем предметам обязательной школьной программы. Победители и призеры заключительного этапа получают привилегии при зачислении в профильные вузы.