Финал олимпиады НТИ по треку "Интеллектуальные энергосистемы" проходит в Тюмени

Финал Олимпиады Национальной технологической инициативы стартовал в Тюмени 29 марта. В соревнованиях по направлению "Интеллектуальные энергетические системы", которые проходят на базе ТюмГУ, участвуют более 40 старшеклассников из 18 регионов России. Команда Тюменской области в олимпиаде НТИ выступает впервые. В ее состав вошли ученики тюменских школы № 25 и лицея № 81 Николай Важенин, Матвей Басак и Леонид Смирнов.

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Финалисты определены по результатам дистанционного отборочного тура. На очном этапе ребята соревнуются в управлении энергетическими системами на аппаратно-программном комплексе. Участникам необходимо спроектировать модель населенного пункта и обеспечить бесперебойную работу энергосети. По словам организаторов, правильного ответа в этом задании нет. Предложенная задача поможет определить ребят, способных найти новые решения актуальных проблем в области энергетики.

Руководитель профиля "Интеллектуальные энергетические системы" Михаил Просекин подчеркнул, что олимпиада НТИ – это способ дополнить и "оживить" традиционную модель образования. Конкурсанты сталкиваются с реальными практическими задачами, получают новые компетенции и учатся осознанно работать в команде.

Ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук отметил готовность вуза содействовать научному росту школьников и студентов региона. "Мы постоянно развиваемся, закупаем новое техническое оборудование, чтобы отвечать вызовам времени. На базе ТюмГУ существуют структурные подразделения, которые занимаются интеллектуальным развитием школьников. На это же направлено и наше партнерство с Национальной технологической инициативой. Также мы заинтересованы в создании своего технологического трека в Олимпиаде НТИ", - сообщил ректор.

Результаты по профилю "Интеллектуальные энергетические системы" будут объявлены 2 апреля. Победа или призовое место в этой олимпиаде дает школьнику 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету – математике или информатике. Кроме того, вузы страны могут самостоятельно определять льготы при поступлении для призеров.

Дарья Юшкова