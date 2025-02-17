Региональный карьерный форум "Труд крут" пройдет в Тюмени

В Инженерном центре "Речной порт" (г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 6) 19 февраля пройдет Региональный карьерный форум "Труд Крут", организатором которого является Тюменское региональное отделения МООО "Российские Студенческие Отряды".

На форуме соберутся школьники, студенты образовательных организаций среднего и высшего образования, чтобы познакомиться с возможностями профессионального развития, которые предоставляют Российские студенческие отряды. Мероприятие приурочено ко Дню РСО, которое празднуется ежегодно 17 февраля со дня подписания Президентом РФ указа о возрождении студенческого отрядного движения в 2004 году.

Региональный карьерный форум "Труд Крут" соберет около 600 человек разных возрастов и в формате интерактивных заданий на станциях познакомит с направлениями деятельности РСО, историей зарождения студенческого отрядного движения, работодателями и тюменскими вузами. У школьников будет возможность познакомиться с профессиями и возможностями, которые ждут молодых людей после выпуска из общеобразовательной организации, а студенты смогут узнать получше работодателей своего направления деятельности и рассмотреть другую сферу для профессионального роста в составе студенческих отрядов.

В 2024 году студенческие отряды Тюменской области объединили более 2 000 студентов из разных образовательных организаций нашего региона. Тюменские бойцы (участники) студотрядов участвуют во всероссийских и межрегиональных трудовых проектах на протяжении всего года.

Среди работодателей – крупные российские компании, такие как Госкорпорация "Росатом", ОАО "Газпром", ПАО "Россети", ОАО "Эконива", АО "Мостострой-11"; ГК "Страна Девелопмент". АО "Федеральная пассажирская компания". В сфере сервиса – ООО "Мрия", ресторанная компания DV group.

По трем направлениям деятельности - педагогическое ,сервисное и медицинское - приняли студенческие отряды на работу детские оздоровительные центры, входящие в состав Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе". Медицинские организации (Областная больница №3, г. Тобольск; Городская поликлиника №12, г. Тюмень) начали плодотворное сотрудничество с отрядами.