Тюменские родители узнают, как сориентировать детей в выборе профессии

Профориентационный "День семьи" для старшеклассников и их родителей проводит кадровый центр "Работа России", мероприятие состоится в Тюмени 9 ноября по адресу: ул. Республики, 204в, к3. Начало в 10:00.

Участники смогут пройти экспресс-тестирование на определение предпочтительной профессиональной сферы деятельности, а с родителями побеседует психолог. Специалист расскажет о ситуации на региональном рынке труда и востребованных профессиях, а также поделится ценными советам о том, как помочь ребенку.

Также организаторы проведут экскурсию по Центру профессиональной ориентации. В оборудованных модулях-кабинетах семьи смогут поближе познакомиться с различными профессиями, а каждый подросток попробует себя в роли врача или пилота.

Зарегистрироваться можно здесь, узнать подробности — по телефону: 8 (3452) 27-31-18, доб. 520.