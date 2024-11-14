В заседании женского клуба в КЦ "Работа России" поучаствовали 14 семей

В Кадровом центре "Работа России" состоялся женский клуб в формате "Дня семьи", участие в нем приняли 14 семей из Тюмени.

Мероприятие было посвящено важному аспекту – профессиональному самоопределению молодежи. Подросткам предложили пройти экспресс-тестирование для выявления их профессиональных наклонностей. С родителями специалисты обсудили ситуацию на рынке труда в регионе и дали им рекомендации по поддержке детей в выборе профессии.

Участники также посетили экскурсию по Центру профессиональной ориентации, где были представлены специально оборудованные модули для знакомства с различными профессиями. Каждый подросток получил возможность попробовать себя в ролях врача и пилота, выполняя внутримышечные инъекции на симуляторах и совершая виртуальные полеты на тренажере легкомоторного самолета.

Это мероприятие дало семьям важные знания и практический опыт для более осознанного выбора будущей профессии.

Инициатива по созданию женских клубов в рамках федерального партийного проекта "Моя карьера с Единой Россией" была поддержана в Тюменской области, и первое заседание прошло 18 марта 2023 года. С момента старта проекта организовано свыше 130 мероприятий с участием более 5 200 человек.