В Тюмени завершили реставрацию Спасской церкви

Реставрация храма на улице Ленина в Тюмени завершена, в ближайшее время ее передадут в пользование Русской православной церкви, сообщается в телеграм-канале Тюменской области.

Первый деревянный храм на этом месте Спасской церкви появился в 17 веке, но неоднократно горел. В 1893 году там открылась школа. В 1929 году церковь закрыли. Здание использовали как общежитие, затем как архив и библиотеку.

"В 2020 году началась реставрация. Под слоями краски и бумаги художники обнаружили удивительную живопись. Четыре года специалисты восстанавливали библейские сюжеты, возвращая храму его первоначальный вид", - указано в сообщении.