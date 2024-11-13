"ЦУР-Бизнес.72" за осень принял 30 обращений от тюменских предпринимателей

С сентября текущего года предприниматели Тюменской области для обратной связи с властями могут пользоваться платформой "ЦУР-Бизнес.72", нововведение позволяет бизнесменам оперативно получать информацию по волнующим их вопросам, а властям - актуализировать существующие и формировать новые, более эффективные меры поддержки предпринимательства.

По данным информационного центра правительства региона, за время работы на платформу "ЦУР-Бизнес.72" поступило тридцать обращений от бизнесменов из тринадцати муниципальных образований. В основном, вопросы касаются мер поддержки бизнеса, аренды земельных участков и получения лицензий. Практически все обращения рассмотрены в ускоренном режиме - в течение трех-пяти дней.

"Эта система повышает прозрачность работы областных структур и ведомств – ведь все обращения фиксируются и анализируются. Это позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, и оперативно формировать эффективные меры поддержки бизнеса", - отметила советник генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Елена Бражник.

Отмечается, что единая система "ЦУР-Бизнес" включает в себя все каналы связи, через которые поступают обращения от бизнеса: платформа Госуслуг, электронная почта, личные приемы. Также можно обратиться по единому телефону 8-800-444-72-00.