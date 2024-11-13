Тобольскому подростку разрешили расписать стену в школьной столовой

Одиннадцатиклассник из поселка Прииртышский в Тобольском районе по собственному дизайн-проекту расписал школьную столовую. Художника зовут Андрей Куимов, а его рисунок в столовой - это подарок на 180-летие родной школы.

У юноши есть специальное образование — художественная школа и победы в различных конкурсах местного и регионального значения. Его работы вошли в сборник стихов "Письма памяти" Героя России Владимира Шарпатова. В портфолио Андрея - проекты от стильных интерьеров автошколы до изящных решений для студии красоты, рассказали в администрации района.

Помимо изобразительного искусства, Андрей Куимов имеет и другие творческие интересы: в 2022 году он стал победителем регионального чемпионата "Молодые профессионалы" по стандартам WorldSkills Russia в компетенции "Художественная резьба по дереву и кости", в числе увлечений также гончарное ремесло.