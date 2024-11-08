В Тюмени проведут три "Школы счастливых педагогов"

После полуторагодового перерыва в Тюмень вернулась "Школа счастливых педагогов". Первые занятия для педагогов областного центра пройдут 8 ноября. Более 20 человек, в том числе учителя, воспитатели, методисты, сотрудники частных школ, ознакомятся с методикой формирования счастливого иммунитета, будут развивать эмоциональную устойчивость, вести здоровую коммуникацию и сохранять позитивный настрой.

Занятия проходят бесплатно, единственное – количество участников ограничено. В первый поток из 78 заявок организаторы смогли пригласить 21 человека. Всего в Тюмени запланировано три школы по 20 человек – в ноябре, январе и марте. Еще два потока по 40 человек пройдут в Тобольске (декабрь) и Ишиме (февраль). А в октябре группа педагогов из Заводоуковска уже посетила такие встречи.

"Школа счастливых педагогов подарила прям какой-то заряд бодрости и прилив сил. После практик на снятие телесных зажимов в теле была легкость, голова разгрузилась, тело и мозг были одним целым. Очень понравилась методика "Шляпа вопросов" – сразу начала придумывать, как можно внедрить в свой педагогический процесс, потому что это очень крутой инструмент", – поделилась впечатлением Кристина Штейнфельд из Заводоуковска.

"В профессии педагога очень важно делать такие остановки, наполнять свой сосуд, заряжать свой энергоресурс, чтобы потом идти и передавать детям только положительные эмоции, веру в их силы и способности, поддерживать и вдохновлять", – согласилась с ней Ольга Ткаченко.

Среди экспертов тюменского потока – руководитель музыкального театра "Соломинка" и театрального центра "РяДом" Надежда Соломатова, художественный руководитель и режиссер театральной мастерской "ТеМа", директор Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров "Малая сцена", руководитель театрального центра "РяДом" Светлана Ханжина, педагог по актерскому мастерству, актер, режиссер Андрей Голубенко,

Профессор кафедры режиссуры ТГАКИиСТ, кандидат педагогических наук, создатель и директор Всероссийского молодежного театрального фестиваля "Живые лица" Марина Жабровец:

Я 40 лет преподаю театральную педагогику, режиссуру и актерское мастерство. При этом сама учусь постоянно. Я исследую, создаю, внедряю технологии на стыке разных наук, искусств и видов деятельности. Я до сих пор люблю свою работу и учеников. И помню свой негативный ученический опыт в школе. Учиться можно только у того, кого любишь. Я могу помочь педагогу и школе стать более привлекательными.

Участников "Школы счастливым педагогов" ожидают занятия по сторителлингу, упражнения по снятию телесных зажимов, работа с голосом и погружение в методы театральной педагогики. Но главное – они смогут узнать про методику формирования счастливого иммунитета и, возможно, применить ее в своей педагогической жизни.



Интенсив "Школа счастливых педагогов" проводится театральным центром "РяДом" при финансовой поддержке областного бюджета и фонда-оператора Президентских грантов.