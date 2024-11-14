Тюменский аэропорт признали одним из самых безопасных в России

Аэропорт "Рощино" по итогам национальной премии "Транспортная безопасность России-2024" вошел в тройку самых безопасных аэропортов России, сообщает пресс-служба компании.

"Мы завоевали III место в номинации за соблюдение требований закона в области обеспечения транспортной безопасности. Другими словами, наши системы и средства безопасности соответствуют всем нормам", - указано в сообщении.

В "Рощино" отмечают, что большая заслуга в победе — за сотрудниками службы транспортной безопасности аэропорта, в которой работают 245 специалистов. Чаще всего посетители аэропорта общаются с представителями отдела досмотра. "Именно они встречают пассажиров на входе в аэровокзал и проверяют их вещи при проходе в "чистую" зону ожидания. Если вам иногда кажется, что они слишком суровы, то стоит помнить, что эти люди выполняют строгие требования законодательства. Их соблюдение — вопрос наших жизней и здоровья", - подчеркивают в компании.

Немаловажную роль в обеспечении безопасности играют и сотрудники отдела охраны и досмотра воздушных судов. С ними пассажиры почти не сталкиваются. Их работа — следить за безопасностью на перроне. Они охраняют самолёты круглые сутки.