В Тюмени за счет инфраструктурных облигаций обеспечили теплом два новых жилых района

В ноябре 2024 года в Тюмени в жилых районах "Мотивы" и "Домашний" ввели в эксплуатацию две котельные, построенные на средства, выделенные по программе опережающего развития ДОМ.РФ.

С 2020 года Тюменская область состоит в перечень пилотных регионов по использованию инфраструктурных облигаций для создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для жилищного строительства. В качестве пилотных выбраны участки в 51 гектар в микрорайоне Плеханово ("Домашний") и 109 гектаров вдоль Московского тракта ("Мотивы"), на которых в целом планируется построить 889 тысяч квадратных метров жилья. Чтобы обеспечить их необходимой инфраструктурой, корпорация ДОМ.РФ предоставила застройщикам займы на льготных условиях.

По данным Главного управления строительства области, на сегодня в ЖК "Мотивы" сданы четыре дома общей площадью жилья 49,9 тыс. "квадратов" (1 127 квартир). 6 ноября введена котельная. В стадии строительства находится ещё 3 дома. В ЖК "Домашний" введено в эксплуатацию шесть домов общей площадью жилья 81,6 тыс. "квадратов" (1 794 квартиры) и две котельные (первая - в сентябре 2023 г.). В стадии строительства находятся 14 домов общей площадью 406 тыс. кв. м.

Рядом с ЖК "Домашний" в прошлом году открыта школа на 1 500 мест, выделен участок под детсад. В ЖК "Мотивы" предусмотрено строительство трех детсадов и одной школы.