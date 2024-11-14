Одна из лучших молодых семей России живет в Тюменском районе

Фото - Анжелика Рыбина

Супруги Рыбины из села Горьковка Тюменского района победители регионального конкурса семей в номинациях "Сельская семья" и "Молодая семья" и лучшая молодая семья России 2023 года.

Вячеслав и Анжелика вместе семь лет, у них есть дочь Ангелина и масса совместных увлечений и достижений.

Супруги работают в спортшколе: Анжелика — тренер по лыжным гонкам, а Вячеслав - по дзюдо. Познакомились на спортивных сборах. Глава семьи с 8 лет в дзюдо, за свои годы достигал разных вершин, входил в основной состав сборной региона и был в резерве сборной команды страны. А Анжелика уже 12 лет работает тренером-преподавателем, является кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам.

"В детстве с родителями любила делать гимнастику дома, а затем полюбила бег и лыжные гонки. Дважды становилась серебряным призером областных сельских спортивных игр по легкой атлетике в этом году, а в составе сборной мы выиграли эстафету и общекомандный зачет", - признается Анжелика.

Стремление к активности в их семьях передается из поколения в поколение. Анжелика и Вячеслав надеются, что и их дети станут такими же спортивными. Родители гордятся, что двухлетняя Ангелина может пробежать 100 метров без остановки, умеет играть в баскетбол, теннис, футбол, любит танцевать. И всегда сопровождает папу и маму на соревнованиях, она для них самый главный и ценный "талисман".

"Мой дедушка на протяжении 25 лет участвовал в конных бегах на рысистых лошадях. Буян - так звали его коня, помог завоевать дедушке множество медалей. Позже мама стала тоже увлекаться конными скачками, становилась победительницей в состязаниях. В 1992 году прошли ее последние состязания, на которых присутствовала я, хоть этого и не помню, ведь мне было всего четыре месяца", - поделилась Анжелика.

В этом году спортивная династия "вырвалась" в полуфинал окружного конкурса "Это у нас семейное". До финала не дошли, но получили массу положительных эмоций, бесценный опыт и готовы двигаться дальше. "В ближайшее время в Тюменском районе пройдет конкурс на лучшую спортивную династию, мы уже подготовились, сняли видеоролик. На этом наше участие в семейных конкурсах и соревнованиях не заканчивается, - поделилась Анжелика. - Наша летопись еще не раз пополнится успехами и достижениями! Потому что спорт — неотъемлемая часть нашего семейного рецепта счастья".