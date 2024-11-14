В Уватском районе сгорело придорожное кафе

13:48 14 ноября 2024
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Придорожное кафе сгорело утром 14 ноября на 436 км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе, основная версия случившегося - неисправности печи, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

К прибытию первого пожарного подразделения огонь перекинулся с горящего кафе на рядом стоящее здание общепита. В результате происшествия никто не пострадал. Общая площадь пожара составила около 240 квадратных метров.

Теги: МЧС , пожары , Уватский район
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