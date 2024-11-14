Мошенники разработали новую схему обмана по уже известным сценариям

Об опасной схеме, в которой мошенники совместили несколько известных сценариев, предупреждает граждан Сбербанк.

Обман начинается со звонка с предложением получить доход от инвестиций с помощью персонального консультанта ― личного "брокера". Для старта "заработка" человек переводит деньги на счета мошенников. Чтобы спровоцировать эйфорию от якобы удачных инвестиций, жертве создают поддельный личный кабинет, в котором виден "счет" и "доход от сделок".

Когда человек решает забрать деньги со счета, у него запрашивают несуществующий "налоговый код" ― для его получения просят оплатить комиссию. После оплаты выясняется, что вывести деньги с брокерского счета невозможно, так как клиента якобы подозревают в мошенничестве.

Затем начинается второй этап схемы, в котором звонить начинают уже якобы представители Центробанка. Они заявляют, что подозрения в мошенничестве подтвердились ― начинают угрожать жертве конфискацией денег и имущества, судебными приставами, тюремным сроком. Чтобы этого избежать, необходимо перевести крупную сумму уже со счёта доверенного лица.

Жертва просит доверенное лицо совершить перевод по реквизитам мошенников. В надежде спасти близкого человека доверенное лицо переводит мошенникам собственные деньги. Угрозы могут нарастать, и доверенное лицо вынуждают взять кредит, чтобы выслать злоумышленникам уже заёмные средства. Злоумышленники угрозами заставляют жертв привлекать в неё всё новых доверенных лиц и склоняют их к продаже жилья.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя Правления Сбербанка:

Уникальность и опасность схемы заключается в смешении нескольких известных сценариев. Сначала мошенники воздействуют на желание обогащения ― уже на этом этапе человек теряет крупную сумму. Но преступники не останавливаются, и начинают запугивать и угрожать, в результате чего происходит "заражение" окружения жертвы. Необходимо помнить, что сотрудники Центрального банка никогда не общаются по телефону с физическими лицами. Другой явный признак мошенничества, который должен насторожить ― в результате инвестиций вам обещают "золотые горы" при минимальных усилиях и знаниях.

Подробнее о том, как защититься от схем обмана с инвестициями, можно узнать на портале по киберграмотности Сбера "Кибрарий" в разделе "Схемы обмана" – рекомендуем прочитать самим и рассказать родственникам и близким.