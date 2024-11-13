"Ленок" зовет тюменцев на свой юбилей

Фото МАУК Центр русской культуры.

Фольклорный ансамбль "Ленок" в этом году отмечает тридцатилетие, отпраздновать эту дату планируют в кругу друзей и всех, кому нравятся народные песни, 20 ноября в "Конторе пароходства".

Начало концерта - в 19.00.

Коллектив был создан на базе Детского центра творчества

"Прометей" под руководством Зинаиды Геннадьевны Полых, зрители на концерте смогут познакомиться с тремя поколениями ансамбля. "Познакомим вас с теми старожилами, кто пришел в ансамбль в возрасте 6-7 лет в 1994 году, послушаем и узнаем их историю. Расскажем, как менялся состав с годами, менялось его творчество, как с 2010 года в коллективе "открылось второе дыхание" с приходом новых девчат. Что изменилось в ансамбле, когда в 2015 году Зинаида Геннадьевна передала "бразды правления" молодому специалисту Алексеевой Олесе Николаевне", - обещают в Центре русской культуры.