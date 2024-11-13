Моор: работы по созданию кампуса в Тюмени идут по плану

Работы на строительной площадке межуниверситетского кампуса в Тюмени идут согласно графику, строительство объектов будет завершено в срок, об этом губернатор Тюменской области Александр Моор доложил во время видео-конференц-связи заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко.
"Работаем по плану. Строители завершили подготовку земельного участка, подвели к нему временные сети инженерно-технического обеспечения. Приступили к разработке котлована. В ближайшие дни планируют начать испытание свай. Заверил Дмитрия Николаевича, что строительство межуниверситетского кампуса в Тюмени будет завершено в срок – в 2028 году", - сообщил о результатах разговора Моор в своем телеграм-канале.
Глава региона также отметил, что параллельно строительство власти и научное сообщество размышляют над исследовательскими, технологическими и образовательными проектами. "Привлекаем к этой работе лучшие научные силы страны", - подчеркнул Моор.
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