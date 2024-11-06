Тюменцев приглашают на мастер-класс по тактической медицине

Инструктор тюменского филиала центра "Воин" в субботу проведет открытый мастер-класс по тактической медицине для всех желающих, сообщили в пресс-службе центра.

Мероприятие проводится впервые, зарегистрировавшихся участников будут ждать к 10:00 9 ноября по адресу: Ялуторовский тракт 11 километр, 3 ст 2/1 (Центр "ВОИН"), участие бесплатное.

Занятие проведет инструктор Тюменского филиала Центра "ВОИН", прошедший специальную подготовку в Российском университете спецназа, спасатель, судья Российского союза спасателей Евгений Головенских.