"Росводоканал Тюмень" планирует до конца 2024 года построить водопроводы к кампусу

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"Росводоканал Тюмень" прокладывает водопроводы к межвузововскому кампусу - строительно-монтажные работы начались 2 ноября, сообщает пресс-служба компании.

При прокладке инженерных коммуникаций применяются инновационные технологии. Работы ведутся на берегу озера Круглое. Там предстоит протянуть две водопроводные трубы диаметром по 500 мм и протяженностью 100 метров.

Межвузовский кампус – важный для региона инфраструктурный объект, где будут созданы условия не только для жизни и обучения молодежи, но и многофункциональный образовательный центр, нацеленный на развитие науки и высоких технологий.

"Учитывая экономическую и социальную значимость объекта, мы работаем на опережение. По проекту окончание строительства водопроводов запланировано на октябрь 2025, но мы намерены завершить работы уже в этом году и в 2025 году приступить к прокладке канализационных труб", - рассказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

На первом этапе строительно-монтажных работ установлена запорная арматура на магистральном водопроводе, который запитает новые сети. Переключение специалисты предприятия выполнили без ограничения услуг водоснабжения благодаря технологии врезки под давлением. На следующей неделе методом горизонтально-направленного бурения начнут прокладывать водопроводные сети. Эта технология не требует масштабных земляных работ, отличается высокой производительностью и безопасностью, сообщили в компании.