Участники "Птенца-2024" поработали в правительстве тюменской области

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский на встрече с участниками Всероссийского фестиваля детских и юношеских радиопрограмм "Птенец-2024", которая прошла в региональном правительстве, рассказал юным журналистам о прошлом и настоящем региона, а также ответил на все поступившие от них вопросы.

В этом году фестиваль, который проводит ГТРК "Регион-Тюмень" под патронатом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании и при активном участии областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, собрал около 150 участников.

"Птенец-2024" посвящен Году семьи в России. На творческий конкурс представлено порядка 80 работ в трех главных номинациях: "Детская передача", "Подростковая передача", "Молодежная передача". И в двух специальных номинациях: "Вместе – дружная семья!" и "Аудиоподкаст". Эта номинация появилась в творческом конкурсе фестиваля впервые.

Свои передачи на творческий конкурс прислали участники из Бурятии, Чувашии, Татарстана, Крыма, Башкирии, Мордовии, Красноярского, Алтайского и Забайкальского краев, Томской, Челябинской, Свердловской, Омской, Кемеровской и других областей, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны.

Павел Белявский познакомил гостей из других городов с историей Тюмени и рассказал о значении областной столицы для страны. Авторы трех самых интересных вопросов получили книги "80 образов Тюменской области", которая была издана к юбилею региона.