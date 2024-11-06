Сбережения жителей "тюменской матрешки" достигли 1,3 трлн рублей

Объем средств на банковских вкладах и текущих счетах жителей Тюменской области, Югры и Ямала увеличился за год на 14% и на начало октября 2024 года составил 1,3 трлн рублей, сообщает Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ.

Наибольший прирост сбережений отмечен у тюменцев – 26%, у югорчан и ямальцев вклады выросли на 9%.

Жители Югры держат на счетах 697 млрд рублей, тюменцы и ямальцы – 407 млрд и 213 млрд рублей. Значительную часть, или 81% от общего объема средств, жители региона хранят в рублях.

"Высокие процентные ставки, предлагаемые банками, стимулируют жителей сберегать деньги на срочных вкладах и накопительных счетах. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков страны в третьей декаде октября составила 20,2% годовых", - отмечают в пресс-службе тюмеского отделения ЦБ РФ.