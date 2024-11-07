Четыре новых автобуса выйдут на работу в Тюмени 7 ноября

В Тюменском пассажирском автотранспортном предприятии экипажам городских маршрутов №№ 7, 12, 30 и 70 вручили ключи от четырёх новых автобусов большого класса марки ЛиАЗ. Уже завтра они выйдут на линию и повезут первых пассажиров, сообщили в администрации города.

Ранее сообщалось, что при поддержке губернатора Тюменской области в Минтранс была подана заявка на приобретение 225 новых автобусов большого и особо большого класса, до конца года они поступят в"ТПАТП № 1". Обновление городского пассажирского транспорта реализуется Государственной транспортной лизинговой компанией в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Салон каждого автобуса рассчитан на 108 человек (28 посадочных мест). Он имеет низкопольную конструкцию, что делает его доступным для людей с ограниченными физическими возможностями, родителей с колясками. Кроме того, каждый оснащен системами климат-контроля, видеонаблюдения, USB-розетками для зарядки мобильных устройств и валидаторами для безналичной оплаты. На транспортное средство идет расширенная гарантия, которая составляет два года.

Новые машины брендированы в стилистике "Тюменского транспорта" и нацпроекта "Безопасные качественные дороги".