Полиция Тюмени вывела со стройки 36 мигрантов за нарушения режима пребывания в РФ

15:00 06 ноября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сотрудники полиции во взаимодействии со спецподразделением областного Управления Росгвардии в Тюмени провели рейд по объектам строящегося жилого комплекса на улице Новосёлов в Тюмени и задержала 36 мигрантов.

Выяснилось, что большинство из них нарушили режим пребывания в России. Восемь предоставили ложные сведения при прохождении миграционного учета, ещё столько же работали без необходимых для этого документов.

Сотрудники полиции составили в отношении нарушителей административные протоколы и направили собранные материалы в суд. Решается вопрос о выдворении из России восьми нелегальных мигрантов, указано в соцсетях УМВД РФ по Тюменской области.

Теги: миграционная политика , полиция , строительство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2024