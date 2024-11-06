Полиция Тюмени вывела со стройки 36 мигрантов за нарушения режима пребывания в РФ

Сотрудники полиции во взаимодействии со спецподразделением областного Управления Росгвардии в Тюмени провели рейд по объектам строящегося жилого комплекса на улице Новосёлов в Тюмени и задержала 36 мигрантов.

Выяснилось, что большинство из них нарушили режим пребывания в России. Восемь предоставили ложные сведения при прохождении миграционного учета, ещё столько же работали без необходимых для этого документов.

Сотрудники полиции составили в отношении нарушителей административные протоколы и направили собранные материалы в суд. Решается вопрос о выдворении из России восьми нелегальных мигрантов, указано в соцсетях УМВД РФ по Тюменской области.