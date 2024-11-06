На Губернаторских чтениях в Тюмени обсудили настроения россиян

Очередные Губернаторские чтения в Тюмени посвятили обсуждению настроений россиян. С докладом на эту тему выступила доктор социологических наук, управляющий директор Общероссийского общественного фонда (ФОМ) Лариса Паутова.

Паутова рассказала в целом о самочувствии общества в России, влиянии экономических кризисов в разрезе нескольких десятилетий, пандемии и прочих событий последних лет на социальные тенденции в обществе и эмоциональное состояние россиян. Отметила негативные и позитивные их последствия.

Что касается Тюменской области, то согласно июльским опросам, 81% жителей довольны положением дел в регионе, 78% респондентов считают, что у тюменской молодежи есть возможности для развития и карьерного роста, с уверенностью в будущем и оптимизмом живут 52% тюменцев.

"За последние годы мы с вами пережили множество беспрецедентных потрясений и вызовов. Пандемия, антироссийские экономические санкции, специальная военная операция – безусловно, все это отражается в общественном сознании. Вопрос – как именно? Для меня, как и для всех участников Губернаторских чтений, было очень важно узнать из уст авторитетного эксперта, что большинство россиян причисляют себя к патриотам, считают наше Отечество богатой и свободной страной", - поделился впечатлением от доклада глава региона Александр Моор.

По словам губернатора, подавляющее большинство жителей Тюменской области поддерживают решимость идти до конца в выполнении задач СВО даже в случае усиления внешнего давления на Россию со стороны Запада. На вопрос, счастливы ли они, утвердительно ответили 92% опрошенных социологами тюменцев.

"Как видите, оснований для пессимизма у нас нет. Но и в безоглядный оптимизм тоже впадать не стоит. "Головокружения от успехов" быть не должно. Главное – чтобы каждый из нас, несмотря на все трудности, тревоги и волнения, на своем месте хорошо делал свое дело. Именно в этом – залог успешного развития региона и страны, а значит, нашего общего будущего", - резюмировал итоги дискуссии Моор.