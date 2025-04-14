В родильном доме Тюмени медицинским манипуляциям обучили школьников

Фото предоставлено депздравом ТО

В родильном доме №3 в рамках профориентации впервые провели день открытых дверей, участниками его стали ученики 9-11 классов из школы № 7, гимназии № 49, лицея № 93, сообщили в региональном депздраве.

Ребятам провели экскурсию по медицинскому учреждению и помогли освоить простые медицинские манипуляции, такие как измерение артериального давления, гигиеническая обработка рук. Также сотрудники родильного дома провели мастер-класс по базовой сердечно-легочной реанимации, где ребята получили ценные знания, по оказанию первой помощи в экстренной ситуации, что поможет спасти жизнь человеку.

Школьники получили представление о деятельности работы родильного дома. Активно задавали вопросы. Некоторые признались, что были бы не против связать свою жизнь с медициной. Каждый участник в конце был награждён памятным подарком.

Главная медицинская сестра Надежда Новоселова подчеркнула считает такие встречи с подростками значимыми, так как они способствуют выбору профессий и играют ключевую роль в формировании интереса молодежи к медицинским специальностям. Позволяют школьникам не только узнать о различных аспектах медицинской профессии, но и увидеть ее изнутри.

Для профориентации были использованы материалы, представленные Тюменской региональной сестринской ассоциацией медицинских сестер, Тюменским Государственным медицинским университетом и Институтом материнства и детства.