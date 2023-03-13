Инженеры-школьники примут участие в уникальном эксперименте

Уникальный эксперимент решили провести в Тюмени организаторы профиля "Интеллектуальные энергетические системы" Национальной технологической олимпиады: на финал в качестве слушателей они пригласили полуфиналистов и активных участников профиля ИЭС со всех регионов страны.

Почти 50 школьников 8–10 классов из 11 регионов будут соревноваться за призовые места в "Ребячьей республике" с 13 по 19 марта. Еще около 70 участников приехали в Тюмень в качестве слушателей.

Финалистов профиля традиционно ожидает два тура: предметный, в котором им необходимо решить задачи по математике и информатике, и инженерный тур, где юным экспертам предстоит решить сложную интегральную инженерную задачу по управлению киберфизической системой и обеспечить бесперебойную работу "энергетических сетей" на аппаратно-программных комплексах. К уже традиционным для профиля стендам-тренажерам "ИЭС" в этом году добавился новый стенд-тренажер по стохастической ветрогенерации. Инженерный тур длится несколько дней.

Полуфиналистам и активным участникам профиля также предстоит пройти похожие испытания: они смогут поработать со стендами-тренажерами, опробовать на себе новый уровень заданий олимпиады, пообщаться с разработчиками профиля и финалистами.

Такой эксперимент в формате НТО проходит впервые – решение объединить финалистов и заинтересованных участников долго взвешивалось. Организаторам важно было понять, как разъединить и при этом объединить потоки участников и дать максимальную пользу всем участникам процесса.

Руководитель центра "Новое движение" Татьяна Вешкурцева:

У финалистов предметный тур будет первым; остальные ребята в это время смогут поработать со стендами-тренажерами. Во время взаимодействия финалистов со стендами-тренажерами остальные участники смены будут на образовательных занятиях. Встречаться и общаться ребята смогут на экскурсиях, во время вечерних мероприятий, на семинарах с организаторами и авторами заданий и в свободное время.

Финал профиля "Интеллектуальные энергетические системы" предполагает и индивидуальную, и командную работу. На командных состязаниях перед участниками появятся своего рода модели небольших поселений с электростанциями, домами, больницами, заводами и соединяющей сетью. Комплексы воссоздают реальные условия – изменения освещенности, ветра и других имеющихся факторов. Участникам профиля предстоит работать с огромным количеством случайных и неслучайных параметров, разбираться в сложной системе и том, как в ней все устроено.

Команда, сумевшая не только построить наиболее оптимальную энергетическую сеть, но прежде всего написавшая оптимальный алгоритм управления сложной системой в постоянно изменяющихся условиях, и станет победителем. Победа или призовое место в этой олимпиаде дает школьнику 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету.

В финале будут состязаться команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Амурской, Вологодской, Кировской, Московской, Новосибирской, Рязанской, Свердловской, Тюменской областей и Краснодарского края. В образовательной программе distancium примут участие школьники 8-10 классов из Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской, Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Организатором профиля "Интеллектуальные энергетические системы" является ТюмГУ совместно с разработчиками комплексов – компанией "Полюс-НТ" при поддержке ИЦ Энерджинет. Новые комплексы этого года разработаны при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям.