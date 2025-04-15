Тюменская область принимает с деловым визитом гостей из Китая

15:00 15 апреля 2025
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В Тюмени стартовала международная бизнес-конференция "Тюменская область  – город Дунъин Китайской Народной Республики"7 В числе участников - представители единой инвестиционной команды региона InvestTyumen, деловых объединений, бизнес-сообщества. 

В Тюмени работает делегация из провинции Шаньдун КНР, в нее входят представители исполнительной власти Народного правительства города Дунъин, зоны развития высокотехнологичных производств этого города, руководители компаний в сфере нефтяного оборудования, энергетических технологий, оборудования для автоматизированного управления, нефтяной инженерии и высоких технологий. 

С приветственным словом выступил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Ранее участники конференции встретились с главой Тюмени Максимом Афанасьевым. В центре внимания- презентация инвестиционного потенциала Тюменской области и Дунъина, обмен опытом по сопровождению инвесторов, презентация модели Нефтегазового кластера. Особое внимание в ходе встречи уделено межуниверситетскому кампусу в Тюмени.

помимо этого, делегация из КНР посетит ряд промышленных предприятий Тюменской области и проведет серию деловых переговоров.

 

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