Центр ИИ-компетенций может открыть в Китае ВТБ

ВТБ рассматривает возможность создания Центра ИИ-компетенций в Китае, он займется разработкой технологий для создания "умных" устройств с искусственным интеллектом и поможет создать базу для дальнейшего развития этого сегмента в России.

"Это позволит не только лучше ориентироваться в существующих на мировом рынке ИИ-устройствах, но и эффективно использовать имеющиеся наработки, благодаря эффективной технологической и юридической поддержке разработок", – отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Одним из факторов, сдерживающих развитие российского рынка нейросетей, является дефицит "средств производства" ИИ – видеокарт, графических процессоров, которые необходимы для работы моделей. Существуют также технологический барьер (развиваемые в Китае технологии подчас требуют адаптации для внедрения в России) и языковой барьер, заключающийся в отсутствии необходимой технической документации на английском языке.

Среди задач, которые будет решать центр, может быть разработка различных ИИ-инструментов, он может способствовать созданию программно-аппаратных комплексов и устройств с привлечением экспертизы китайских научных специалистов, крупных компаний и стартапов. Также речь будет идти об аналитике появляющихся продуктов в сфере ИИ, деятельности стартапов в этой сфере и др.

Как следует из аналитического исследования "ИИинтеграция: будущее ИИ-устройств", подготовленном к ведущей технологической конференции Data Fusion, Китай сегодня является одним из мировых лидеров в сегменте создания и развития устройств с искусственным интеллектом. ВТБ видит целесообразным развитие этого направления в партнерстве "с ведущими научными школами и производителями ИТ-систем и устройств – как российскими, так и зарубежными".

"Мы находимся на пороге эры "умных" устройств, которые сделают мир искусственного интеллекта близким к пользователям как никогда раньше", – резюмировал Вадим Кулик.